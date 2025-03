Kamervragen over traceren Nederlandse militairen via fitness-app Strava

Minister Brekelmans van Defensie moet opheldering geven over het traceren van Nederlandse militairen via fitness-app Strava. Zowel CDA als D66 hebben hierover Kamervragen gesteld en willen onder andere weten of Defensie contact heeft opgenomen met Strava of andere fitness-apps. Deze week werd bekend dat via Strava de identiteit en in sommige gevallen ook het woonadres en de profielfoto van honderden Nederlandse militairen is te achterhalen.

"Hoe beoordeelt u het risico dat operationele veiligheid en persoonlijke veiligheid van Nederlandse militairen in gevaar komt door het ongewenst delen van locatiegegevens?", willen Kamerleden Van der Werf (D66) en Boswijk (CDA) nu van de minister weten. Brekelmans moet ook duidelijk maken welke maatregelen Defensie op het moment neemt om veilig te stellen dat militairen op hun privételefoon gewoon gebruik kunnen maken van dergelijke sport-apps.

"Bent u van plan aanvullende maatregelen te nemen om de digitale veiligheid van militairen beter te beschermen? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?", vragen de Kamerleden verder. Die willen ook weten of Nederlandse militairen actief worden geïnformeerd en getraind over de risico’s van fitness-apps en andere applicaties die locatiegegevens kunnen delen.

De minister is ook gevraagd of er gevallen bekend zijn waarbij locatiegegevens van Nederlandse militairen in verkeerde handen zijn gevallen of mogelijk zijn misbruikt. Daarnaast moet de bewindsman laten weten of Defensie contact heeft opgenomen met Strava of andere fitness-apps om maatregelen te nemen, zoals het standaard uitsluiten van militaire locaties.

Tevens vragen Van der Werf en Boswijk welke stappen Defensie neemt om de digitale weerbaarheid van de krijgsmacht structureel te verbeteren, specifiek met betrekking tot het gebruik van commerciële apps die data verzamelen, en op welke manier militaire veiligheidsprotocollen worden aangepast naar aanleiding van technologische ontwikkelingen zoals deze. De minister heeft drie weken om de Kamervragen te beantwoorden.