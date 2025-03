SIDN verstrekte vorig jaar bijna 90 keer contactgegevens domeinhouders

De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN), de organisatie die de .nl-domeinnamen beheert, heeft vorig jaar bijna negentig keer uitgebreide contactgegevens van domeinnaamhouders gedeeld, zo laat de organisatie in het vandaag gepubliceerde transparantierapport weten. Via de Whois-functie op SIDN.nl is het mogelijk om verschillende gegevens over een geregistreerde .nl-domeinnaam op te vragen, zoals het e-mailadres van het administratief contactpersoon van de houder.

Een aantal contactgegevens waarover SIDN beschikt is niet zichtbaar in de Whois. De stichting kan deze gegevens aan partijen met een 'gerechtvaardigd belang' delen. De data is via een formulier op de website van de stichting op te vragen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een juridische procedure of op verzoek van een opsporingsinstantie. Daarnaast zegt SIDN ook op eigen initiatief niet publieke domeinnaamhoudergegevens te kunnen verstrekken. Vorig jaar ontving SIDN in totaal 91 individuele verzoeken om informatie van een domeinnaamhouder . In 88 gevallen werd er data overhandigd. In 2023 ging het nog om 85 dataverzoeken en werd er 82 keer informatie gedeeld.

Malafide websites

SIDN waarschuwt betrokken houders, hosters en registrars als hun domein phishing of malware host. Wanneer deze partijen het probleem niet oplossen volgt een tweede waarschuwing. Is het probleem na maximaal 66 uur nog niet opgelost en stelt SIDN na eigen controle vast dat het probleem nog bestaat, dan wordt de domeinnaam uit de zone gehaald. De registrar wordt hierover geïnformeerd. Als de malafide code is verwijderd kan de registrar de nameservers weer aan de domeinnaam koppelen zodat deze weer in de .nl-zone wordt opgenomen. Vorig jaar besloot SIDN 393 domeinnamen inactief te maken, tegenover 592 een jaar eerder.