Rabobank hoeft slachtoffers bankhelpdeskfraude niet te vergoeden

Rabobank hoeft verschillende klanten die slachtoffer van bankhelpdeskfraude werden niet te vergoeden, zo heeft het financiële klachteninstituut Kifid geoordeeld. Bij beide slachtoffers werd de rekening meerdere keren door de bank geblokkeerd. Het eerste slachtoffer werd afgelopen augustus gebeld door een oplichter die zich voordeed als de fraudehelpdesk van SNS Bank.

De oplichter laat het slachtoffer geloven dat het geld op de rekening risico loopt en de 'Awesome App' geïnstalleerd moet worden. Via deze app kan de oplichter op de telefoon van het slachtoffer meekijken. Vervolgens moet het slachtoffer de apps van verschillende banken openen, waaronder die van Rabobank. Het slachtoffer verhoogt in opdracht van de oplichter de limiet van de betaalrekening bij Rabobank naar vijftigduizend euro.

Daarnaast maakt het slachtoffer in opdracht van de fraudeur vier bedragen vanaf de betaalrekening over naar een nieuwe rekening op zijn naam die hij in opdracht van de fraudeur bij bunq had geopend. Het gaat om een totaalbedrag van bijna twintigduizend euro. Rabobank detecteert de eerste transactie van vijfduizend euro als mogelijk frauduleus en blokkeert de rekening. De bank belt de klant, die op instructies van de oplichter laat weten dat er geen sprake van fraude is, waarop de Rabobank de rekening vrijgeeft.

Vervolgens detecteert de bank een nieuwe transactie van bijna vijfduizend euro als frauduleus, blokkeert de rekening en boekt het bedrag retour. De klant krijgt op een gegeven moment argwaan en verbreekt het gesprek met de oplichter en benadert de bank om de rekeningen te blokkeren. De uiteindelijke schade bedraagt 11.500 euro. Volgens het Kifid komt de klant niet in aanmerking voor het coulancekader bankhelpdeskfraude, omdat de naam of telefoonnummer van Rabobank niet is gebruikt door de oplichter. De vordering wordt daarom afgewezen (pdf).

Tweede slachtoffer

Het tweede slachtoffer wordt gebeld door een oplichter die zich voordoet als medewerker van de Rabobank. De oplichter weet het slachtoffer via internetbankieren een groot aantal betalingen te laten doen naar twee verschillende betaalrekeningen van een webshop. Eén van de transacties wordt door de bank als frauduleus gedetecteerd en gestopt, alsmede de rekening geblokkeerd. Na een gesprek tussen de bank en het slachtoffer wordt de blokkade opgeheven.

De klant doet hierna weer verschillende betalingen, waarvan de bank er één opnieuw als mogelijk frauduleus detecteert. Hierna wordt de rekening wederom geblokkeerd en vindt er opnieuw contact tussen klant en bank plaats en wordt de blokkade opgegeven. Het slachtoffer maakt uiteindelijk ruim veertigduizend euro naar de rekeningen van de webshop over. Uiteindelijk ontdekt de klant dat hij slachtoffer van bankhelpdeskfraude is. Op dat moment kan er een bedrag van 12.500 euro worden veiliggesteld. De klant vordert van de Rabobank een bedrag van 28.000 euro. De bank wil alleen een bedrag van 1225 euro vergoeden.

Volgens de Rabobank komt de klant niet in aanmerking voor het coulancekader bankhelpdeskfraude. Daarin staat wanneer een bank tot vergoeding van schade kan overgaan, maar ook dat de bank in bepaalde gevallen vergoeding mag weigeren. In dit geval stelt de Rabobank dat de rekening van de klant twee keer is geblokkeerd en dat er daarna beide keren telefonisch contact is geweest met de klant. Die liet weten dat de rekening kon worden vrijgegeven. De Rabobank stelt dat de klant zodoende heeft meegewerkt aan fraude.

Het Kifid volgt de zienswijze van de bank. "Het kan de bank niet worden verweten dat zij de betaalrekening weer heeft vrijgegeven op het moment dat de consument – althans daar mocht de bank van uitgaan – verklaarde dat er niets aan de hand was. Deze handelwijze is de eigen verantwoordelijkheid van de consument en de gevolgen daarvan dienen voor zijn risico te worden gelaten. Naar het oordeel van de commissie kon de bank, vanwege deze twee specifieke omstandigheden, weigeren om het coulancekader toe te passen." De klachteninstituut wijst ook deze vordering af (pdf).