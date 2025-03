'Veel Nederlandse zorginstellingen geen eigenaar van domeinnaam'

Veel Nederlandse zorginstellingen zijn geen eigenaar van de domeinnaam die ze gebruiken, zo stellen Z-CERT, het Computer Emergency Response Team voor de Nederlandse zorg, en de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN), de organisatie die de .nl-domeinnamen beheert, op basis van eigen onderzoek. Voor het onderzoek werden zo'n 2900 domeinnamen in verschillende zorggerelateerde sectoren bekeken.

Zo'n dertig procent van de domeinnamen is niet geregistreerd op naam van de zorginstellingen die er gebruik van maken, maar een externe partij. Vaak gaat het om een it-dienstverlener of marketingbureau, maar de domeinnamen zijn soms ook op naam van een individuele arts of onderzoeker geregistreerd. Volgens SIDN gebeurt dit vaak uit gemak.

De stichting waarschuwt dat dit grote gevolgen kan hebben als de dienstverlening van de it-leverancier stopt, of als de medewerker de organisatie verlaat. "Vaak worden deze domeinnamen nog vertrouwd in interne mailservers en applicaties. Een kwaadwillende kan deze domeinnamen opnieuw registreren en inzetten om toegang te krijgen tot gevoelige gegevens."

Het risico zou vooral spelen bij kleinere organisaties, zoals organisaties in de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg, maar ook gehandicaptenzorg. Daar wordt rond de 35 procent van de domeinnamen extern beheerd. Ook universitaire medische centra scoren met 36 procent 'opvallend hoog', aldus de onderzoekers.

Volgens SIDN is het begrijpelijk dat zorginstellingen, vooral kleinere, soms kiezen voor snelle oplossingen. "Een handige medewerker of externe webdesigner regelt de domeinnaamregistratie, zonder dat de IT-afdeling erbij betrokken is. Dit lijkt efficiënt, maar kan later tot problemen leiden. Het risico van dit soort goedbedoelde ‘schaduw-IT’ is bij de meeste partijen bekend en kent in de praktijk ook pijnlijke voorbeelden."

In het verleden zijn er geregeld datalekken ontstaan doordat domeinnamen van zorginstellingen opnieuw werden geregistreerd, waardoor gevoelige informatie bij onbevoegde derden terechtkwam. De stichting adviseert om domeinnaamregistraties altijd op naam van de zorginstelling te zetten en domeinregistraties nooit te laten verlopen.