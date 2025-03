Kabinet wil werkende geldautomaat binnen straal van 5 kilometer verplichten

Het kabinet wil dat banken worden verplicht om binnen een straal van 5 kilometer een werkende geldautomaat aan te bieden. Daarnaast mogen banken in de toekomst geen kosten rekenen als particulieren contant geld opnemen. Een wetsvoorstel dat hiervoor moet zorgen is vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Volgens een toelichting bij het wetsvoorstel is een aanzienlijke groep mensen afhankelijk van het gebruik van contant geld, omdat zij moeite heeft met elektronische vormen van betalen. "Een goede toegang tot contant geld voor deze mensen die van contant geld afhankelijk zijn, draagt bij aan de inclusiviteit van het betalingsverkeer." Daarnaast zijn er ook mensen die de voorkeur geven aan het betalen met contant geld. "Bijvoorbeeld om gemakkelijk te budgetteren, om het te gebruiken in onderwijs en opvoeding over geldzaken, of om anoniem te kunnen betalen. "

In de toelichting staat verder dat contant geld vooralsnog de belangrijkste terugvaloptie is bij verstoringen in het elektronische toonbankbetalingsverkeer. Op dit moment zijn er vrijwillige afspraken over onder andere de aanwezigheid van geldautomaten binnen een straal van 5 kilometer, maar volgens het kabinet zijn die afspraken niet voldoende om de bereikbaarheid van contant geld in de toekomst te kunnen garanderen.

De wet regelt ook dat in de toekomst geen tarieven morgen worden doorberekend aan particuliere klanten van grote banken bij het opnemen van contant geld. Voor andere betaalrekeninghouders, zoals ondernemers, gaan maximumtarieven gelden. Daarnaast moeten klanten van zowel grote als middelgrote banken voortaan bankbiljetten kunnen storten bij geldautomaten. Voor particulieren wordt dit kosteloos.

"Contant geld is van iedereen. Voor een grote groep mensen is contant betalen belangrijk omdat ze moeite hebben om de weg te vinden in het digitale betalingsverkeer of omdat ze om andere redenen liever contant betalen. Ook bij een pinstoring is het belangrijk om contant geld te hebben. Daarom moet contant geld toegankelijk blijven. Met deze wet wordt dit geregeld", zegt minister Heinen van Financiën.