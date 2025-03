Minister: toegang Defensie tot broncode wapensystemen niet noodzakelijk

Het is niet noodzakelijk dat Defensie toegang heeft tot de broncode van wapensystemen en ander materiaal, zo stelt minister Brekelmans van Defensie. De bewindsman reageerde op Kamervragen van GroenLinks-PvdA over berichtgeving van de Financial Times en Bild. Daarin werden zorgen geuit over een mogelijke killswitch in de F-35 straaljagers en andere Amerikaanse wapensystemen.

"Defensie is niet op de hoogte van het bestaan van een ‘kill switch’ in de F-35. Wij delen dan ook niet de zorgen hierover", reageert Brekelmans. "Door het F-35 Joint Program Office (JPO) is uitdrukkelijk bevestigd dat er geen sprake is van een ‘kill switch’ in de F-35." GroenLinks-PvdA-Kamerlid Nordkamp wilde ook weten of Defensie toegang heeft tot de broncode van alle in gebruik genomen Amerikaanse wapensystemen. Dat is niet het geval, antwoordt de minister.

Nordwijk vroeg ook of de minister de mening deelt dat Defensie in principe toegang zou moeten hebben tot de broncode van al het materieel om afhankelijkheden in software-ondersteuning te verminderen en dat er anders geen sprake kan zijn van operationele soevereiniteit. Brekelmans is het daar niet mee eens: "Nee. Om toegang tot de broncode te krijgen zou Defensie hiervoor een licentie moeten verkrijgen," De bewindsman voegt toe dat hier ook hoge kosten aan zijn verbonden.

"In dat geval moet Defensie bij de aanschaf en instandhouding van wapensystemen rekening houden met aanzienlijke kostenstijgingen. Verder legt de Amerikaanse wet- en regelgeving beperkingen op aan de verspreiding van en toegang tot Amerikaanse technologie. Tenslotte heeft Defensie in veel gevallen niet de technische kennis om dergelijke software zelf te onderhouden."