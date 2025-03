Mozilla lanceert vpn-extensie voor Windowsversie van Firefox

Mozilla heeft een vpn-extensie voor de Windowsversie van Firefox gelanceerd waarmee gebruikers kunnen aangeven voor welke sites er geen vpn-verbinding moet worden gebruikt en kan er per website een verschillende vpn-locatie worden ingesteld.

Volgens Mozilla heeft het de extensie ontwikkeld na feedback van gebruikers. Eén van de meest gehoorde klachten was dat mensen vanwege problemen met het bezoeken van bepaalde websites stopten met het gebruik van een vpn. De extensie laat gebruikers daarom instellen voor welke websites er geen vpn-verbinding moet worden gebruikt, wat bijvoorbeeld het invoeren van captcha's en andere problemen moet voorkomen. Voor deze sites zal er een melding in de adresbalk verschijnen, zodat gebruikers weten dat de vpn-verbinding niet actief is.

De tweede feature van de extensie zorgt ervoor dat gebruikers per website een andere vpn-locatie kunnen instellen, wat volgens Mozilla moet helpen bij het bezoeken van 'regiospecifieke content'. Mozilla stelt verder dat de vpn-extensie in de toekomst ook beschikbaar komt voor de Linux- en macOS-versies van Firefox. De vpn-dienst, waarvoor een betaald abonnement is vereist, is door Mozilla zelf ontwikkeld en maakt gebruik van servers van vpn-provider Mullvad.