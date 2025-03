Google maakt Titan Security Keys ook beschikbaar in Nederland

Google heeft de Titan Security Keys nu ook beschikbaar gemaakt in Nederland en verschillende andere landen. De Titan is een fysieke beveiligingssleutel die werkt via usb en nfc en maakt gebruik van een protocol dat op standaard public key-cryprografie is gebaseerd. Het apparaatje kost 35 euro.

Een gebruiker die zijn beveiligingssleutel voor een website wil gebruiken moet dit eerst instellen. Tijdens het instellen registreert de gebruiker een publieke sleutel. Bij het inloggen vraagt de website vervolgens om een cryptografische handtekening die bewijst dat de gebruiker de eigenaar is van de privésleutel die bij de publieke sleutel hoort. Hierdoor werkt de beveiligingssleutel alleen op de website waarvoor die is geregistreerd.

"De Titan-beveiligingssleutel werkt als een 2e slot bovenop je wachtwoord. Zo voorkom je phishing en zorg je dat hackers geen toegang kunnen krijgen tot je online accounts, zoals Gmail", aldus Google. De eerste versie van de fysieke beveiligingssleutel werd in 2018 in de Verenigde staten gelanceerd. De nieuwste versies zijn ook in staat om passkeys voor websites en accounts op te slaan.