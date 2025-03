Kamervragen over privacy betalingsgegevens na overname CCV

Minister Heinen van Financiën is om opheldering gevraagd over de privacy van betalingsgegevens nadat de Nederlandse betalingsverwerker CCV vorige week door het Amerikaanse Fiserv is overgenomen. CCV biedt naar eigen zeggen betalingsoplossingen aan zo'n 600.000 bedrijven in Nederland, België en Duitsland. Het gaat onder andere om transactieverwerking, online- en closed-loop-betalingen en betaalterminals in winkels.

CDA-Kamerlid Van Dijk heeft naar aanleiding van de overname Kamervragen aan minister Heinen gesteld. "Klopt het dat bijna elke retailbetaling in Nederland via CCV loopt?", wil ze van de bewindsman weten. De minister moet ook duidelijk maken of hij CCV tot de vitale betalingsinfrastructuur van Nederland vindt behoren.

"Klopt het dat bedrijven in de VS onder de ‘Cloud Act’ gedwongen kunnen worden om data over betalingen af te staan, wat beïnvloeding van de dienstverlening mogelijk maakt?", vraagt Van Dijk verder. "Zou het na de overname kunnen voorkomen dat onder de Cloud Act ook het afstaan van data van betalingen via CCV, dus van onder andere de Nederlandse markt, kan worden afgedwongen?"

Het Kamerlid wil van de minister weten wat de mogelijke gevolgen zijn als CCV dergelijke data zou moeten verstrekken en of dit wenselijk is. "Is er Nederlandse of Europese (privacy-)regelgeving die deze data beschermt?", vraagt het CDA-Kamerlid als laatste. Heinen heeft drie weken om met een reactie te komen.