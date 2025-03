Miljoenenboete wegens datalek dreigt voor dna-testbedrijf 23andMe

De Britse privacytoezichthouder ICO is voornemens om dna-testbedrijf 23andMe wegens een datalek een boete van omgerekend van 5,5 miljoen euro op te leggen. Onlangs heeft 23andMe in de Verenigde Staten faillissement aangevraagd. Via 23andMe kunnen gebruikers hun dna laten testen om te zien waar hun voorouders vandaan komen en in contact te komen met andere familieleden op het platform. Daarnaast kan er ook worden getest op gezondheidsgerelateerde zaken.

23andMe heeft wereldwijd miljoenen gebruikers, waaronder in Nederland. In 2023 wisten aanvallers via een credential stuffing-aanval op de accounts van veertienduizend gebruikers in te breken. Bij credential stuffing-aanvallen proberen aanvallers of ze met inloggegevens die bij website A zijn gestolen ook op website B kunnen inloggen. De aanval is alleen mogelijk wanneer gebruikers hun wachtwoorden hergebruiken en bedrijven dergelijke geautomatiseerde aanvallen toestaan.

Nadat de aanvallers toegang tot de accounts hadden gekregen wisten ze vervolgens de afstammingsgegevens van 6,9 miljoen gebruikers te stelen, die gebruik hadden gemaakt van de DNA Relatives-feature. Via deze feature is het mogelijk om andere familieleden op het platform te vinden en meer over de eigen afstamming te weten te komen. Het gaat hier om een optionele feature. Veel gebruikers hebben deze feature echter ingeschakeld, omdat ze juist verwanten via 23andMe willen vinden.

Naar aanleiding van het datalek startte de ICO een onderzoek en begin deze maand liet het 23andMe weten dat het voornemens is een boete van omgerekend 5,5 miljoen euro op te leggen. Het gaat hier om voorlopige bevindingen en het dna-testbedrijf krijgt dan ook de gelegenheid om te reageren, wat invloed op de hoogte van het boetebedrag kan hebben. Nu 23andMe in de Verenigde Staten faillissement heeft aangevraagd zegt de Britse privacytoezichthouder de situatie nauwlettend te monitoren en stelt het in contact te zijn met het bedrijf.

"Genetische data behoort tot de meest gevoelige persoonlijke data die een persoon aan een bedrijf kan toevertrouwen en organisaties die zulke data verwerken moeten een zeer hoge governance en beveiligingsstandaard naleven zoals verplicht door de Britse privacywetgeving", aldus de ICO. De toezichthouder stelt dat de wet nog steeds voor 23andMe geldt. In de VS werden gebruikers opgeroepen om hun gegevens bij het bedrijf te verwijderen. Vorig jaar trof 23andMe wegens het datalek in de VS een schikking van 30 miljoen dollar.