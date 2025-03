Groninger verdacht van miljoenenoplichting via domeinnaamfraude

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt een 34-jarige man uit Groningen ervan mogelijk duizenden bedrijven door middel van domeinnaamfraude te hebben gedupeerd, waarmee hij miljoenen euro's zou hebben verdiend. Volgens het OM benaderde de verdachte bedrijven met het verhaal dat een andere partij geïnteresseerd was in de registratie van de door hen gebruikte domeinnaam met een andere extensie.

Vervolgens bood de verdachte aan deze domeinnaam tegen betaling te registreren voor een periode van tien jaar. De domeinnaam werd hierna geregistreerd bij een Amerikaanse onderneming. Niet voor de duur van tien jaar, maar voor een kortere periode. Na een jaar werden de ondernemingen vaak opnieuw benaderd met het verhaal dat ze hun domeinnaam konden registreren tegen betaling voor een periode van tien jaar, een jaar later opnieuw, en in sommige gevallen een jaar later weer.

"Dit levert de verdenking domeinnaamfraude op", aldus het Openbaar Ministerie. Mogelijk zijn duizenden bedrijven op deze manier gedupeerd. Slachtoffers betaalden bedragen van 200 tot 300 euro per keer, maar door de omvang en periode stelt het OM dat de verdachte miljoenen euro’s verdiende. De rechtbank heeft besloten de voorlopige hechtenis van de verdachte met maximaal drie maanden te verlengen.

"Aangezien het per onderneming om niet al te grote bedragen ging, is er een beperkte hoeveelheid aangiftes binnengekomen. Door het onderzoek dat is gestart naar aanleiding van deze aangiftes hebben we inmiddels zicht op zo’n 13.500 facturen, met een betaald benadelingsbedrag van een kleine 2,4 miljoen euro", zo stelt de officier van justitie.