Amerikaanse staat Utah verplicht leeftijdsverificatie door appstores

De gouverneur van de Amerikaanse staat Utah heeft een wet ondertekend die leeftijdsverificatie door de appstores van Apple, Google en andere aanbieders verplicht. Zodoende wordt de verplichting verlegd van individuele apps naar appstores. Gebruikers die in Utah straks een nieuw account aanmaken moeten tegenover Apple of Google hun leeftijd bevestigen. Vermoedelijk zal dit moeten gebeuren via creditcard, aldus senator Todd Weiler, die het voorstel voor de App Store Accountability Act indiende.

Volgens Weiler moet de wet kinderen beschermen die de algemene voorwaarden van apps niet begrijpen en er daardoor niet mee akkoord kunnen gaan. In het geval van minderjarigen die straks een appstore-account aanmaken zullen Apple of Google hun account aan dat van hun ouders koppelen of aanvullende informatie vragen. Ouders moeten daarnaast toestemming geven voor aankopen die binnen een app worden gedaan.

De wet zou op 7 mei in moeten gaan, maar CNBC laat weten dat er naar verwachting een juridisch gevecht over de geldigheid ervan zal volgen. Apple stelt dat het verstandiger is om apps zelf de leeftijdsverificatie te laten uitvoeren en dat het wegens privacyredenen niet de data wil verzamelen die voor leeftijdsverificatie nodig is. Ook Google laat weten dat apps beter gepositioneerd zijn om leeftijdscontroles uit te voeren en dat dit zo voorkomt dat gevoelige informatie breed wordt gedeeld. Meta, Snap en X zijn juist voorstander van de maatregel.