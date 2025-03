Franse toezichthouder wijst 23andMe-gebruikers op risico's afstaan dna-data

De Franse privacytoezichthouder CNIL heeft gebruikers van 23andMe en andere dna-testbedrijven gewezen op de risico's van het afstaan van dna-data en een online uitleg gepubliceerd hoe mensen hun gegevens bij 23andMe kunnen verwijderen. Volgens CNIL is de data die dna-testbedrijven verzamelen zeer waardevol en kan het zeer veel over mensen zeggen. Daarbij lopen niet alleen de mensen die een dergelijke test doen risico, maar ook hun familieleden, aldus de toezichthouder.

Via 23andMe en soortgelijke bedrijven kunnen gebruikers hun dna laten testen om te zien waar hun voorouders vandaan komen en in contact te komen met andere familieleden op het platform. Daarnaast kan er ook worden getest op gezondheidsgerelateerde zaken. "Bedrijven die dergelijke tests uitvoeren kunnen de data met derde partijen delen die niet altijd duidelijk staan vermeld in de documenten die gebruikers ontvangen, en voor breed geformuleerde doeleinden, waaronder onderzoek", aldus CNIL.

Onlangs heeft 23andMe in de Verenigde Staten faillissement aangevraagd en zijn er nu grote zorgen wat er met de gegevens van de miljoenen gebruikers gaat gebeuren. "In het geval van de verkoop van een bedrijf dat dit soort diensten aanbiedt, is het nog lastiger te voorspellen welke partijen toegang tot de data krijgen en daarmee zullen doen", merkt de toezichthouder op. CNIL benadrukt dat niet alleen gebruikers risico lopen, maar ook personen die nooit een test hebben gedaan, maar dna delen met gebruikers die dit wel deden. Deze personen hebben nooit toestemming gegeven en zijn ook nooit over de test ingelicht.

Vanwege de situatie met 23andMe adviseert de Franse toezichthouder gebruikers om hun AVG-rechten uit te oefenen en hun data te verwijderen. CNIL heeft hier een online stappenplan gepubliceerd. In Frankrijk is het tegenwoordig verboden voor personen om online dna-tests aan te schaffen. Hierop staat een boete van bijna 3800 euro. Bedrijven of personen die in Frankrijk buiten medische en wetenschappelijke doeleinden om dna-tests uitvoeren kunnen een boete van 15.000 euro en een gevangenisstraf van één jaar krijgen.