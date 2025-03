OM: hardnekkige verstoring systemen geen ict-beveiligingsincident

De storing waar de systemen van het Openbaar Ministerie (OM) afgelopen vrijdag mee te maken krijgen is volgens het OM niet veroorzaakt door een ict-beveiligingsincident. Wel is er 'verhoogde dijkbewaking' ingesteld, zo laat het OM in een persverklaring weten. Vrijdag werd er besloten om vanwege een "hardnekkige verstoring" systemen offline te halen, waarbij er niet werd uitgesloten dat het om een ict-beveiligingsincident ging.

Hierdoor konden officieren van justitie en hun medewerkers niet langer werken en was toegang tot dossiers niet meer mogelijk. Het OM spreekt nu van "een verstoring in het systeem", maar geeft geen verdere details. "We delen geen details over onze technische infrastructuur met de buitenwereld”, aldus een woordvoerder tegenover NRC.