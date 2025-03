Thunderbird komt met eigen maildienst, 'AI-assistent' en file-sharing service

Thunderbird komt met een eigen maildienst, 'AI-assistent' en file-sharing service om zo met Microsoft en Google te concurreren, zo hebben de ontwikkelaars van de e-mailclient aangekondigd. "Elke dag verliest Thunderbird gebruikers aan rijke ecosystemen die zowel clients als diensten zijn, zoals Gmail en Office 365", zegt Ryan Sipes van het Thunderbird-team over de reden voor het aanbieden van extra diensten.

"Deze ecosystemen hebben zowel harde vendor lock-ins (door middel van interoperabiliteitsproblemen met third-party partijen) en zachte lock-ins (door middel van gemak en integratie met hun andere clients en diensten). Het is ons doel om uiteindelijk met een soortgelijk aanbod te komen, dat een honderd procent open source, vrijheid respecterend alternatief ecosysteem is voor degenen die dit willen", voegt Sipes toe.

Maildienst Thundermail

De eigen maildienst die Thunderbird wil gaan aanbieden heet Thundermail en is de bedoeld voor 'liefhebbers van Thunderbird' die een e-mailaccount zoeken. "We denken dat we we een betere dienst kunnen bieden dan andere aanbieders, die overeenkomt met onze waarden", aldus Sipes. Voor de onderliggende infrastructuur wordt er gewerkt met de software van Stalwart.

Verder komt Thunderbird ook met een eigen 'AI-assistent' genaamd Thunderbird Assist. Sipes merkt op dat het de hoop is dat de 'AI' op voldoende krachtige systemen de verwerking lokaal kan uitvoeren. Voor minder krachtige apparaten wordt gekeken naar 'Nvidia's confidential compute'. "Gezien hoe gevoelig dit bij gebruikers ligt zullen dit soort opties altijd optioneel zijn voor mensen die er gebruik van willen maken", gaat Sipes verder.

Thunderbird Send is een 'doorstart' van file-sharing service Firefox Send. De dienst biedt een directe methode voor het uitwisselen van bestanden. Zo kunnen gebruikers grote bestanden uitwisselen die niet via e-mail zijn te versturen. De repository van de onderliggende code is dit weekend openbaar gemaakt.

Kosten

Thunderbird is van plan om de dienst gratis te maken voor personen die consistent bijdragen aan de community. Andere gebruikers zullen voor toegang tot deze features moeten betalen. Als er voldoende gebruikers zijn waardoor de diensten levensvatbaar zijn is het de bedoeling om beperkte, gratis versies aan te bieden.