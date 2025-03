Defensie onderzoekt ontwikkeling cloudomgeving met Europese leveranciers

Defensie onderzoekt de mogelijkheden om samen met Europese leveranciers cloudomgevingen te ontwikkelen. Daarnaast is er geen 'volledige afhankelijkheid' van de clouddiensten van Amerikaanse Big Tech-bedrijven, zo heeft staatssecretaris Tuinman van Defensie laten weten. De bewindsman reageerde op Kamervragen over zijn bezoek aan Amazon en Microsoft in Seattle.

"De afgelopen dagen was ik in Seattle bij Microsoft en Amazon om te leren van hun expertise op het gebied van cybersecurity, data-analyse, cloudcomputing en AI. Technologie ontwikkelt zich razendsnel en biedt Defensie grote kansen. Met een slimme mix van eigen en commerciële cloudoplossingen vergroten we onze digitale slagkracht", schreef de staatssecretaris op LinkedIn.

GroenLinks-PvdA-Kamerleden Kathmann en Nordkamp wilden daarop weten wat de bewindsman hiermee bedoelt. "Om militair relevant te blijven op het slagveld met digitale technologie zal Defensie deze technologieën moeten combineren. Het combineren hiervan is onderdeel van de multicloud strategie van Defensie. Dit is een cruciaal onderdeel van de digitale transformatie van Defensie."

Tevens was Tuinman gevraagd of er concrete toezeggingen zijn gedaan of afspraken gemaakt. "Ik heb geen toezeggingen gedaan. Onze gevechtskracht is niet langer alleen afhankelijk van staal en vuur, maar ook van bits en bytes. Hierin biedt de expertise van techbedrijven zoals Microsoft en Amazon waardevolle inzichten. Mijn boodschap richting de bedrijven is om te onderzoeken hoe hun expertise en technologie bij kunnen dragen in operationele situaties, op een soevereine wijze", reageert de staatssecretaris.

Volgens Tuinman was het doel van het werkbezoek aan de Big Tech-bedrijven drieledig; namelijk het krijgen van inzicht in de laatste technologische ontwikkelingen bij Microsoft en Amazon, het bepalen van de impact die deze bedrijven hebben op het opereren van Defensie en het ontwikkelen van meer inzicht op het gebied van autonomie en soevereiniteit op het gebied van data en informatie.

De Kamerleden hadden de staatssecretaris gevraagd of hij de totale afhankelijkheid van clouddiensten van niet-Europese techbedrijven een mogelijk risico voor de Nederlandse en Europese autonomie en veiligheid vindt. "Zoals ook door de Algemene Rekenkamer is geconstateerd, wordt er veelvoudig gebruik gemaakt van public clouddiensten, waarbij meer dan de helft van de materieel public clouddiensten bij ‘big tech’ ingekocht wordt. Er is hiermee echter nog geen sprake van een ‘totale afhankelijkheid’", aldus Tuinman.

De staatssecretaris voegt toe dat "risicovolle strategische afhankelijkheden én marktconcentraties worden meegewogen" in de afweging welke data Defensie in eigen beheer verwerkt en wat in de public cloud moet. Kathmann en Nordkamp vroegen ook of naast de samenwerking met niet-Europese techbedrijven onderzocht is welke Europese cloud- en technologiealternatieven beschikbaar zijn voor Defensie. "Defensie is een onderzoek gestart naar mogelijkheden om cloudomgevingen voor Defensie te ontwikkelen met Europese leveranciers. De gesprekken daarover verkeren nog in een commercieel vertrouwelijke fase", reageert Tuinman.