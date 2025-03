Amazon kondigt 'AI-agent' aan die taken in browser gebruikers uitvoert

Amazon heeft vandaag een 'AI-agent' aangekondigd die taken in de browser van gebruikers uitvoert. Volgens het techbedrijf zullen er binnenkort meer 'AI-agents' op het web actief zijn dan mensen. Nova Act is een 'AI-model' dat getraind is om acties binnen de browser uit te voeren, zo laat de aankondiging weten. Er is nu voor ontwikkelaars een research preview van de Nova Act SDK (software development kit) beschikbaar gemaakt.

Softwareontwikkelaars kunnen via deze SDK met het model experimenteren. In een video over Nova Act laat Amazon zien hoe de 'AI-agent' te gebruiken is voor het vinden van appartementen in bepaalde omgevingen die aan bepaalde eisen voldoen. Vervolgens kan Nova Act worden gebruikt om voor elk appartement de fietsafstand tot een nabijgelegen station te berekenen.

Een andere video toont hoe de 'AI-agent' is te gebruiken voor het bestellen van salades op dinsdagen. "Onze droom voor AI-agents is om allerlei complexe taken uit te voeren die uit meerdere stappen bestaan, zoals het organiseren van bruiloften of het afhandelen van complexe it-taken om de bedrijfsproductiviteit te vergroten", aldus Amazon.