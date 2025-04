VK verplicht reisvergunning voor EU-burgers: 'eenvoudigst via smartphone-app'

Europeanen die naar het Verenigd Koninkrijk reizen moeten voortaan een Electronic Travel Authorisation (ETA) aanvragen. Volgens de Britse overheid kan dit het 'eenvoudigst' via een smartphone-app. Mensen zonder smartphone kunnen zich via Gov.UK registreren, zo laten de autoriteiten in de aankondiging weten. Voor de registratie moeten gebruikers beschikken over een paspoort dat voor de reis naar het VK wordt gebruikt, toegang tot een e-mailadres en een credit- of debitcard.

Vervolgens moeten reizigers een foto van hun paspoort maken. Daarna moet de chip in het paspoort via de app worden uitgelezen. Als laatste moet de reiziger zijn gezicht via de app laten scannen en een foto nemen. De meeste reizigers ontvangen vervolgens binnen enkele minuten een 'geautomatiseerde beslissing', zo laat de aankondiging verder weten. "Dit houdt in dat spontane reisjes naar het VK nog steeds mogelijk zijn." Een verkregen ETA is voor meerdere bezoeken te gebruiken.

"Door het immigratiesysteem de digitaliseren maken we de weg vrij voor een contactloze Britse grens, waardoor bezoekers in de toekomst van een naadloze reiservaring kunnen genieten", zegt minister van Immigratie Seema Malhotra. De Britse autoriteiten stellen verder dat ze via de ETA meer te weten komen over personen die het VK willen bezoeken. Het aanvragen van een ETA kost vanaf 9 april omgerekend 19 euro. Nu is dat nog 12 euro. De betreffende "UK ETA" app is te downloaden via de Apple App Store en Google Play Store.