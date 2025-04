Nederlandse patiënten misten door foute software-update aanbod donornier

Twaalf Nederlandse patiënten hebben door een foutieve software-update een aanbod voor een donornier gemist. Het 'aanbod' had mogelijk tot een transplantatie kunnen leiden, zo laat minister Agema van Volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer weten. De foutieve software-update deed zich voor bij Eurotransplant, dat de toewijzing van donororganen verzorgt voor patiënten in België, Duitsland, Hongarije, Kroatië, Luxemburg, Oostenrijk, Slovenië en Nederland.

"Door een foutieve software update hebben twaalf Nederlandse patiënten een aanbod voor een donornier gemist. Dit aanbod had mogelijk in een transplantatie kunnen resulteren. Dit is een grote teleurstelling voor de betreffende patiënten en ik vind het zeer betreurenswaardig dat dit incident heeft plaatsgevonden", aldus de minister. Ze voegt toe dat Eurotransplant de fout vorig jaar oktober heeft ontdekt en verholpen.

Naast de twaalf Nederlanders zouden mogelijk ook ook 44 patiënten uit andere Eurotransplant-landen een aanbod hebben gemist. Twee Nederlandse patiënten hebben inmiddels een niertransplantatie ontvangen. Details over de foutieve software-update zijn niet gegeven.