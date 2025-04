Banken: Nederlanders betalen één op vijf betalingen aan kassa contant

Nederlanders betaalden vorig jaar één op de vijf betalingen aan de kassa contant, net als eerdere jaren, maar de waarde van de betalingen is sterk gestegen, zo claimen Betaalvereniging Nederland en De Nederlandsche Bank (DNB) op basis van eigen onderzoek. Het percentage cashbetalingen is al jaren stabiel. Het zijn met name ouderen die contant betalen. Onder 75-plussers is dit dertig procent. Onder jongeren gaat het om zestien procent.

Het aantal betalingen aan de kassa steeg vorig jaar met drie procent naar 7,2 miljard transacties. Daarvan is negentien procent contant afgerend en de rest met een betaalpas, al dan niet digitaal met een mobiele telefoon of smartwatch. Minder dan één procent van alle betalingen wordt betaald met een creditcard. De waarde van al die betalingen steeg vorig jaar met vier procent, naar 178 miljard euro.

DNB en Betaalvereniging Nederland noemen het opvallend dat de waarde van alle contante betalingen aan de kassa sterk is gestegen, namelijk met elf procent, terwijl het aantal contante betalingen nagenoeg gelijk bleef. Verder was er volgens de onderzoekers vorig jaar een toename van het aantal betalingen via mobiele telefoon of smartwatch. Het aandeel steeg van 29 procent naar 34 procent.

"Ruim een derde van de consumenten die (zeer) moeilijk kunnen rondkomen heeft een voorkeur voor betalen met contant geld. Dat contant geld beter inzicht geeft in hun uitgaven, is daarvoor de meest genoemde reden. Dit geldt in hoge mate voor mensen die (zeer) moeilijk kunnen rondkomen, maar ook (25 procent) voor consumenten die (zeer) makkelijk rondkomen (beide met een voorkeur hebben voor contant geld)", aldus de onderzoekers.