FTC: 23andMe moet beloftes over niet verkopen dna-data nakomen

Dna-testbedrijf 23andMe moet gedane beloftes over het niet verkopen van de dna-gegevens van gebruikers nakomen, zo stelt de Amerikaanse toezichthouder FTC. Via 23andMe en soortgelijke bedrijven kunnen gebruikers hun dna laten testen om te zien waar hun voorouders vandaan komen en in contact te komen met andere familieleden op het platform. Daarnaast kan er ook worden getest op gezondheidsgerelateerde zaken.

Het bedrijf heeft in de Verenigde Staten faillissement aangevraagd en nu zijn er onder gebruikers grote zorgen dat hun dna-gegevens onderdeel van de boedel worden, aldus de FTC. Naast dna-gegevens en dna-materiaal gaat het ook om gezondheidsgegevens, genealogische- en afstammingsinformatie, persoonlijke contactgegevens, betaal- en facturatiegegevens en berichten die gebruikers van het platform onderling met elkaar hebben uitgewisseld.

In het privacybeleid stelt 23andMe dat ook in het geval van een faillissement het privacybeleid van toepassing is. In een brief aan de U.S. Trustee, die toezicht op faillissementsprocedures houdt, stelt de FTC dat het dna-testbedrijf gedane beloftes moet nakomen. Daarnaast moet een eventuele koper van de boedel zich aan het privacybeleid van 23andMe houden, zo stelt de FTC. "Deze voorwaarden zouden de belangen van gebruikers beschermen door ervoor te zorgen dat hun data en persoonlijke informatie consistent met de beloftes van 23andMe zullen worden gebruikt."