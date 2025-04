Belgische overheid komt met invoering cyberrijbewijs als 1-aprilgrap

De Belgische overheid heeft vandaag een bericht gepubliceerd dat een nieuw cyberrijbewijs voor alle Belgische internetgebruikers verplicht wordt. Het gaat echter om een 1-aprilgrap. Volgens het Centrum voor Cybersecurity België (CCB), waar de aankondiging vandaan komt, maakt het verplichte cyberrijbewijs onderdeel uit van de nieuwe cyberstrategie 2026-2030, die België één van de minst kwetsbare landen in Europa moet maken.

"De inhoud van het examen voor het cyberrijbewijs is gebaseerd op de reeds bestaande leertrajecten van het platform Surfen zonder zorgen, een initiatief van het CCB in samenwerking met de Cyber Security Coalition. Gebruikers worden getraind in essentiële digitale vaardigheden, zoals het herkennen van phishingmails, gebruik van tweestapsverificatie (2FA) en het vermijden van vaak voorkomende valkuilen online", zo liet de tekst verder weten. Ook zouden er verschillende soorten cyberrijbewijzen komen.

"Het bericht leek onwaarschijnlijk absurd... en dat was ook de bedoeling. Het ging om een 1-aprilgrap die je eerst doet lachen en daarna doet nadenken", zo laat Safeonweb weten, wat een initiatief van het CCB is. "Het cyberrijbewijs bestaat niet, maar het idee dat we allemaal beter moeten leren omgaan met digitale gevaren? Daar zit wél iets in. Elk jaar worden duizenden Belgen slachtoffer van phishing, malware of online fraude. En veel mensen weten nog altijd niet goed hoe ze zich online kunnen beschermen."