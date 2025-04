Microsoft vindt kwetsbaarheden in bootloaders GRUB2, U-boot en Barebox

Microsoft heeft meerdere kwetsbaarheden in opensource-bootloaders GRUB2, U-boot en Barebox gevonden. Het gaat in totaal om een twintigtal beveiligingslekken die inmiddels door de betreffende maintainers zijn verholpen. Een bootloader wordt gebruikt voor het laden van het besturingssysteem. De kwetsbaarheden in de bootloaders zouden het voor aanvallers mogelijk maken om willekeurige code uit te voeren en Secure Boot te omzeilen, aldus Microsoft.

"Aanvallers zouden waarschijnlijk fysieke toegang tot het apparaat nodig hebben om de U-boot of Barebox kwetsbaarheden te misbruiken, in het geval van GRUB2, zouden de beveiligingslekken zijn te gebruiken om Secure Boot te omzeilen en stealthy bootkits te installeren of andere beveiligingsmechanismes te omzeilen, zoals BitLocker", zo staat in een analyse over de kwetsbaarheden. "De gevolgen van het installeren van dergelijke bootkits zijn aanzienlijk, aangezien dit aanvallers complete controle over het apparaat kan geven."

Voor het vinden van de kwetsbaarheden maakten de onderzoekers gebruik van fuzzing, tools voor het analyseren van code, handmatige code-analyse en de securityversie van chatbot Copilot. Microsoft rapporteerde de problemen aan de drie projecten en werkte met de GRUB2-maintainers samen aan een oplossing. Voor GRUB2 verscheen die op 18 februari. De patches voor U-boot en Barebox werden op 19 februari beschikbaar gemaakt.