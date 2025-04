Windows 11-commando laat gebruikers verplicht Microsoft Account omzeilen

Er is een nieuwe manier gevonden waardoor gebruikers van Windows 11 tijdens de installatie het verplicht gebruik van een Microsoft Account kunnen omzeilen en een lokaal account kunnen aanmaken. Een gebruiker op X laat zien hoe in twee stappen de accountvereiste is over te slaan. Tijdens het selecteren van een land is het mogelijk om via Shift + F10 de Windows command prompt te starten. Vervolgens zorgt het commando 'start ms-cxh:localonly' ervoor dat de installatie zonder Microsoft Account kan worden afgerond.

Vorige week bleek dat Microsoft in een testversie van Windows 11 een script heeft verwijderd dat het mogelijk maakt om het besturingssysteem zonder Microsoft-account en internetverbinding te installeren. "We verwijderen het bypassnro.cmd script uit de build om security en de gebruikerservaring van Windows 11 te verbeteren. Deze aanpassing zorgt ervoor dat alle gebruikers die de installatie afsluiten met internet zijn verbonden en een Microsoft Account hebben", aldus de release notes van Windows 11 Insider Preview Build 26200.5516.

Het betreffende commando is mogelijk ook handmatig uit te voeren. Microsoft verplicht tijdens de installatie dat gebruikers met internet verbonden zijn, maar dit is via het bypassnro commando te omzeilen, waardoor ook de verplichting voor een Microsoft Account komt te vervallen. Microsoft stelt in de vereisten voor Windows 11 Home en Pro dat gebruikers tijdens de installatie over een internetverbinding en Microsoft Account moeten beschikken.