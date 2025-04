'Android krijgt feature die vergrendelde telefoon na drie dagen herstart'

Google werkt aan een feature waardoor vergrendelde Androidtelefoons na drie dagen herstarten. Dit zou forensisch onderzoek, en het verkrijgen van informatie van vergrendelde toestellen, lastiger moeten maken. Dat laat Android Authority weten op basis van een analyse van de Google Play Services app. Apple voegde eind vorig jaar een soortgelijke feature aan iOS toe.

Een telefoon kan in een Before First Unlock (BFU) of After First Unlock (AFU) staat zijn. Het is eenvoudiger om informatie te verzamelen van een telefoon in de AFU-staat. Bij de AFU-staat heeft de gebruiker zijn telefoon aangezet en het toestel tenminste één keer ontgrendeld. Bij de BFU-staat zijn alle encryptiesleutels gewist uit het geheugen van het toestel, is het achterhalen van de passcode veel trager dan bij de AFU-mode, is biometrische authenticatie onmogelijk en zijn er verschillende andere beperkingen voor onderzoekers. Een reboot zorgt ervoor dat het toestel in de BFU-staat komt.

De 'inactivity reboot feature' werd eerder al door de makers van GrapheneOS geïntroduceerd. Die zorgt ervoor dat de telefoon standaard na achttien uur vergrendeld te zijn zichzelf herstart, maar gebruikers kunnen de tijd aanpassen tussen de 10 minuten en 72 uur. GrapheneOS is een op Android-gebaseerd besturingssysteem voor Pixel-telefoons. Volgens Android Authority zou Google van plan zijn om de nieuwe feature aan Android 16 toe te voegen.