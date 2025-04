Miljoenen slachtoffers datalek T-Mobile kunnen betaling ontvangen

Miljoenen Amerikaanse slachtoffers van een groot datalek bij T-Mobile kunnen deze maand een betaling ontvangen dat kan oplopen tot 25.000 dollar. Bij het datalek dat zich in 2021 voordeed werden persoonlijke gegevens van 79 miljoen huidige en voormalige Amerikaanse klanten gestolen. Het ging onder andere om namen, geboortedata, social-securitynummers en rijbewijsinformatie, alsmede telefoonnummers en IMEI- en IMSI-informatie. De data werd vervolgens op internet te koop aangeboden.

Gedupeerde klanten besloten tientallen massaclaims tegen T-Mobile te starten. Zo stellen klanten dat T-Mobile hun gegevens niet goed heeft beschermd en ze daardoor "aanzienlijk risico" lopen. De gelekte gegevens zouden bijvoorbeeld voor identiteitsfraude kunnen worden gebruikt, zo stellen de klagers. Die claimen ook dat ze uren bezig zijn geweest met het verhelpen van de privacyrisico's van de aanval.

In alle gevallen eisen de klanten een schadevergoeding. T-Mobile besloot halverwege 2022 om de massaclaims te schikken voor een bedrag van in totaal 350 miljoen dollar. Dat geld ging naar een fonds voor het compenseren van getroffen klanten, alsmede het betalen van advocaat- en administratiekosten. De partij die de schikking afhandelt laat nu weten dat gedupeerde klanten die zich hebben aangemeld voor een vergoeding, deze maand een betaling kunnen verwachten.

De bedragen variëren per slachtoffer. Zo kunnen slachtoffers een verzoek doen om hun tijd en gemaakte kosten te vergoeden. Ook is het mogelijk om een bedrag van 25 dollar aan te vragen. Een bedrag dat voor inwoners van Californië 100 dollar bedraagt. Klanten die onkosten hebben gemaakt om fraude of identiteitsdiefstal te voorkomen of daarvan te herstellen, waarbij de oorzaak lag in het datalek bij T-Mobile, kunnen een vergoeding van maximaal 25.000 dollar krijgen. Het daadwerkelijke bedrag is afhankelijk van het aantal klanten dat een claim heeft ingediend. Hoeveel mensen dit hebben gedaan is onbekend.