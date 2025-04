Openbaar Ministerie: regelmatig storingen in verouderde ict-infrastructuur

Het Openbaar Ministerie (OM) kampt al meerdere jaren met een verouderde ict-infrastructuur en heeft regelmatig met storingen in systemen of bij externe partijen te maken, zo laat de organisatie weten naar aanleiding van de storing die zich vorige week voordeed. Het OM besloot systemen offline te halen waardoor officieren van justitie en hun medewerkers niet langer konden werken en was toegang tot dossiers niet meer mogelijk.

Het OM hield in eerste instantie ook de mogelijkheid van een ict-beveiligingsincident open. Het bleek uiteindelijk om een "hardnekkige verstoring" te gaan. Volgens een verklaring ondervonden strafzittingen gisteren nog hinder van de storing, waarvan sommige niet konden doorgaan. Tijdens de herstelwerkzaamheden konden woensdag naar schatting dertienhonderd medewerkers niet inloggen op de OM-werkomgeving.

"Het OM kampt al meerdere jaren met een verouderde ICT-infrastructuur. Er zijn regelmatig storingen in de systemen of bij externe partijen, die onder andere zorgen voor traagheid in de OM-werkomgeving", aldus het Openbaar Ministerie, dat toevoegt dat er veel is geïnvesteerd in het vernieuwen van de ict-voorzieningen.