Zweedse fiscus voor rechter gesleept wegens verkoop persoonlijke data

Privacyorganisatie noyb heeft de Zweedse belastingdienst voor de rechter gesleept omdat het persoonlijke gegevens van Zweedse burgers verkoopt. "In de meeste landen weet de overheid wanneer je bent geboren, je burgerservicenummer, waar je woont, hoeveel je verdient en hoeveel je huis waard is. In Zweden is dat iets anders. Daar gebruikt de fiscus deze informatie niet alleen voor administratieve doeleinden, maar verkoopt het aan datahandelaren die het online publiceren", aldus noyb.

Volgens de privacyorganisatie overtreedt de Zweedse belastingdienst hiermee Europese wetgeving. Eerder dit jaar vroeg een Zweedse burger de fiscus om te stoppen met het verkopen van zijn persoonlijke gegevens. Onlangs oordeelde het Zweedse hooggerechtshof dat de vrijheid van informatie en privacyrechten in balans moeten zijn en data als vertrouwelijk moet worden aangemerkt als de ontvanger het waarschijnlijk in strijd met de AVG zal verwerken.

De Zweedse fiscus weigerde het verzoek van de burger en stelde dat het gewoon de grondwettelijke principes van transparantie volgt in plaats van de uitspraak van het hooggerechtshof. Daarop heeft noyb besloten de fiscus voor de rechter te slepen. "Als ik belasting betaal verwacht ik dat de belastingdienst mijn data alleen voor dat doel gebruikt, en niet om commerciële datahandelaren te voorzien die daarmee geld verdienen. Het publiceren van belastingdata zodat iedereen het kan zien is duidelijk in strijd met het fundamentele recht op databescherming", zegt noyb-advocaat Joakim Söderberg.

Noyb wil nu via de rechter regelen dat het delen van persoonlijke data met derde partijen door de fiscus wordt beperkt. Door de persoonlijke data van miljoenen Zweden aan elke geïnteresseerde te verkopen wordt mensen het fundamentele rechten op privacy ontnomen, aldus de privacyorganisatie. "Zweden gaat er prat op dat het een land is waar mensenrechten hoog op de agenda staan, maar klaarblijkelijk respecteert de overheid niet het fundamentele recht op privacy of databescherming", voegt Söderberg toe.