ACM: Nederland telt 18,5 miljoen 'slimme apparaten' met eigen simkaart

Nederland telt 18,5 miljoen 'slimme apparaten' met een eigen simkaart, die zodoende data kunnen uitwisselen, aldus de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in de nieuwste editie van de Telecommonitor. Het aantal machine-to-machine (M2M) simkaarten nam in het vierde kwartaal met 700.000 toe. Het gaat dan om simkaarten gebruikt door onder andere auto’s, rookmelders, alarmsystemen en slimme energiemeters.

"Machine to machinetoepassingen worden steeds belangrijker. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om auto’s of om apparaten (zoals rookmelders, alarmsystemen en slimme energiemeters) die via een internetaansluiting informatie uitwisselen met de digitale systemen van beheerders van de apparaten", aldus de ACM. Deze simkaarten beschikken over een 097-nummer. Data-only simkaarten met een 06-nummer worden niet als M2M-simkaart beschouwd.

Verder bereikte het aantal verstuurde sms-berichten in Nederland een nieuw dieptepunt in het vierde kwartaal van vorig jaar. Het aantal van 481 miljoen berichten is het laagste aantal sinds de eerste Telecommonitor begin 2014. Het gaat om een daling van 4,4 procent ten opzichte van het kwartaal daarvoor. Het aantal vaste telefoonaansluitingen dat wordt gebruikt voor telefoneren daalde met twee procent tot 3,98 miljoen.