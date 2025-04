Brussel overweegt papieren bijsluiter medicijnen door QR-code te vervangen

De Europese Commissie overweegt om de papieren bijsluiter bij geneesmiddelen te vervangen door een QR-code. Dit is onderdeel van een hervorming van de farmawetgeving. Belgische organisaties zijn bang dat deze maatregel veel kwetsbare patiënten zal schaden. "De papieren bijsluiter geeft patiënten direct toegang tot betrouwbare informatie, die essentieel is voor het veilig gebruik van geneesmiddelen. Vervanging door een digitale bijsluiter (ePI) zou de informatievoorziening over geneesmiddelen afhankelijk maken van toegang tot internet, smartphones en digitale vaardigheden", zo stellen ze.

Volgens de organisaties, waaronder Testaankoop, het Vlaams Patiëntenplatform en de Algemene Pharmaceutische Bond, zou dit een directe impact hebben op ouderen, mensen met een handicap, mensen met een laag inkomen en mensen die in afgelegen gebieden wonen. Uit de laatste Barometer Digitale Inclusie blijkt dat vijf procent van de Belgische bevolking (tussen 16 en 76 jaar) geen toegang tot het internet heeft en maakt zestien procent er geen gebruik van. Dit percentage stijgt tot 21 procent in huishoudens met een laag inkomen. Veertig procent van de Belgen wordt als digitaal kwetsbaar beschouwd.

De organisaties stellen ook dat digitale alternatieven nog steeds niet genoeg patiënten bereiken. Uit onderzoek van Testaankoop in 2022 bleek dat nauwelijks één op de tien mensen online informatie zoekt over een geneesmiddel, terwijl acht op de tien liever de papieren bijsluiter raadpleegt en die wil houden, zelfs als er een QR-code beschikbaar is. Tot slot vinden deze organisaties dat het afschaffen van papieren bijsluiters tot gevolg zou hebben dat de kosten en de praktische lasten worden verschoven van de farmaceutische sector naar apothekers en patiënten.

"Het staat buiten kijf dat de digitale bijsluiter voordelen heeft, zoals betere leesbaarheid voor slechtzienden en snellere toegang tot actuele informatie. De veralgemening ervan mag echter niet ten koste gaan van de grondrechten van patiënten", besluiten de organisaties, die vinden dat de papieren bijsluiter altijd meegeleverd moet worden. Testaankoop laat tegenover De Morgen weten dat een papieren bijsluiter moeilijk te negeren is, want die is bij het openen van de verpakking meteen zichtbaar. "Een QR-code is veel minder in your face. Het risico bestaat dat minder mensen nog een bijsluiter zullen raadplegen als die op papier verdwijnt."