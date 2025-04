Testversie Windows 11 beschikt over tool voor oplossen opstartproblemen

Microsoft heeft een testversie van Windows 11 voorzien van een tool voor het automatisch oplossen van opstartproblemen bij computers en een testsimulatie is nu ook beschikbaar. Voor het herstellen van systemen wordt diagnostische data naar Microsoft gestuurd. Quick Machine Recovery (QMR) is onderdeel van het Windows Resiliency Initiative dat Microsoft vorig jaar naar aanleiding van de wereldwijde CrowdStrike-storing aankondigde.

Wanneer QMR staat ingeschakeld kan het veelvoorkomende opstartproblemen met Windows 11-apparaten automatisch detecteren en vervolgens oplossen vanuit de Windows Recovery Environment (WinRE) toepassen. Dit moet de downtime van systemen verkorten en handmatige interventie voorkomen. Wanneer er zich een kritiek opstartprobleem voordoet start het systeem WinRE, maakt verbinding met het netwerk en stuurt diagnostische data naar Microsoft. Dat zal vervolgens via Windows Update een oplossing uitrollen.

Vorige week werd er al een testversie van QMR aangekondigd. Nu is ook de 'test remediation package' beschikbaar om daarmee de volledige werking van de hersteltool te kunnen testen, zonder dat het systeem tegen een kritieke fout moet aanlopen. Via de testmode is het mogelijk om in een gesimuleerde omgeving de configuratie en het automatische herstelproces te testen. "Testmode laat je verifiëren dat de herstelervaring functioneert zoals verwacht voordat het naar productiesystemen wordt uitgerold", aldus Microsoft.

Het techbedrijf adviseert systeembeheerders om de feature in te schakelen, aan te passen en vervolgens binnen hun omgeving te testen. Voor thuisgebruikers staat QMR standaard ingeschakeld. De test package voor Quick Machine Recovery is beschikbaar in Windows 11 Insider Preview Build 26120.3671 (Beta Channel).