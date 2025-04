Kifid: online verstrekken verzekeringsvoorwaarden gelijkwaardig aan papier

Centraal Beheer heeft met het digitaal beschikbaar stellen van verzekeringsvoorwaarden via de Mijn-omgeving een manier gevonden die gelijkwaardig is aan het beschikbaar stellen van de voorwaarden op papier, zo oordeelt het financiële klachteninstituut Kifid in een zaak die een klant had aangespannen. De klant verloor tijdens een verhuizing een witgouden pinkring met diamanten ter waarde van 10.000 euro. De klant claimde de schade, maar Centraal Beheer weigerde die te vergoeden. Daarop stapte de klant naar het Kifid.

Volgens de klant heeft de verzekeraar de voorwaarden niet op de juiste manier aan hem verstrekt. Centraal Beheer stelt dat de klant bij het online aangaan van de verzekering de voorwaarden heeft ontvangen en heeft kunnen opslaan, zodat hij deze op een later moment én ongewijzigd kon raadplegen. De klant kon de verzekeringsaanvraag ook pas indienen nadat hij verklaarde dat hij de voorwaarden kan downloaden en opslaan. Ook moest hij verklaren de voorwaarden te hebben gelezen en hiermee in te stemmen.

De klant heeft er ook mee ingestemd om jaarlijks het nieuwe polisblad met hyperlinks en de verzekeringsvoorwaarden per e-mail te ontvangen in zijn Mijn Centraal Beheer omgeving. Ook vanuit de Mijn Centraal Beheer omgeving is het mogelijk om het polisblad en de verzekeringsvoorwaarden als pdf-bestand op te slaan, zo laat het Kifid weten. "Eenmaal opgeslagen kan de verzekeringnemer de voorwaarden voor onbeperkte tijd raadplegen en zonder dat de verzekeraar deze informatie kan wijzigen."

Het klachteninstituut concludeert op basis van de toelichting van Centraal Beheer dat gelet op de wet de verzekeraar de verzekeringsvoorwaarden op een juiste manier aan de klant heeft verstrekt. "Met het verstrekken van de voorwaarden via de Mijn-omgeving heeft de verzekeraar een manier gevonden die gelijkwaardig is aan het ter hand stellen van voorwaarden in fysieke vorm, zoals op papier."

Omdat de verzekeraar de voorwaarden op de juiste manier beschikbaar heeft gesteld zijn die gewoon geldig, stelt het Kifid verder. Het is de eerste keer dat de Geschillencommissie van het klachteninstituut invulling geeft aan het eerdere oordeel van de Commissie van Beroep over het op de juiste manier verstrekken van voorwaarden. Wat betreft de gedane claim is het Kifid het eens met Centraal Beheer. De klant is niet normaal voorzichtig geweest met zijn ring en daarom mocht zijn claim worden afgewezen (pdf).