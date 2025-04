Firefox laat extensies eenvoudiger toestemming vragen voor dataverzameling

Firefox komt met een aanpassing aan de browser waardoor extensies eenvoudiger toestemming kunnen vragen om data van gebruikers te verzamelen of versturen. Op dit moment moeten extensies die gebruikersgegevens verzamelen of versturen een 'datatoestemmingsvenster' laten zien. Dit toestemmingsvenster moet duidelijk laten weten welke data er wordt verzameld en de gebruiker informeren over de gevolgen van het accepteren of weigeren hiervan.

Volgens Alan Byrne van Mozilla kan deze vereiste voor de nodige overhead voor ontwikkelaars zorgen en zorgt het voor een "verwarrende ervaring" voor eindgebruikers, die vaak voor elke extensie een ander datatoestemmingsvenster te zien krijgen. Deze verschillende toestemmingsvensters zorgen er ook voor dat het verwerken van nieuwe extensies meer tijd kost voor de reviewers, aangezien die moeten controleren of de betreffende code compliant is aan het Firefoxbeleid.

Dit jaar gaat Mozilla een nieuwe "datatoestemmingservaring" voor extensies doorvoeren. Dit moet het eenvoudiger voor ontwikkelaars maken om hun extensies aan het Firefoxbeleid te laten voldoen. Verder krijgen gebruikers met een consistentere ervaring te maken over welke data wordt verzameld of verstuurd. Daarnaast wordt het makkelijker voor reviewers om Firefox-extensies te controleren.

Ontwikkelaars kunnen binnenkort in een manifest opgeven welke data hun extensie verzamelt of verstuurt en dit zal automatisch via een "uniforme toestemmingservaring" aan gebruikers worden gecommuniceerd. Hierdoor zal de communicatie richting eindgebruikers voor elke extensie hetzelfde zijn en hoeven ontwikkelaars geen custom dialoogvensters meer te maken. Daarnaast zal een overzicht van de gegevens die extensies verzamelen of versturen ook op de downloadpagina van de betreffende extensie op addons.mozilla.org worden weergegeven.