VVD wil dat burgemeesters bepaalde online berichten kunnen laten verwijderen

De VVD wil dat burgemeesters de bevoegdheid krijgen om bepaalde online berichten te laten verwijderen, zoals oproepen tot illegale demonstraties of berichten die tot onrust op straat leiden. De partij zal daarvoor een wetsvoorstel doen, zo laat Kamerlid Michon-Derkzen tegenover De Telegraaf weten. De burgemeester kan dan de plaatser het bevel geven het bericht te verwijderen. Het Kamerlid stelt dat steeds meer openbare ordeverstoringen online beginnen.

Het wetsvoorstel Wet online aangejaagde openbare-ordeverstoring moet burgemeesters volgens het Kamerlid de mogelijkheid geven om in te grijpen voordat de openbare orde is verstoord. Michon-Derkzen stelt dat burgemeesters in de fysieke wereld al over allerlei bevoegdheden beschikken, zoals noodbevelen, noodverordeningen of Algemene Plaatselijke Verordening (APV’s) om zo bijvoorbeeld illegale demonstraties tegen te gaan. In de 'online wereld' schieten deze bevoegdheden tekort, zo claimt het VVD-Kamerlid.

"Een burgemeester is verantwoordelijk om de openbare orde te handhaven”, verklaart Michon. "Dat wil je als burgemeester voor zijn en met deze wet kan een burgemeester nu vragen of zo’n bericht eraf gehaald kan worden." Het wetsvoorstel heeft betrekking op het plaatsen en delen van berichten die voor iedereen toegankelijk zijn op het openbare internet zoals op Facebook. Berichten die via besloten apps zoals WhatsApp worden verspreid vallen niet onder het voorstel.

"We verruimen de middelen niet om meer informatie te krijgen”, laat Michon-Derkzen weten. "We geven de burgemeester ook niet de mogelijkheid iemand iets niet te laten plaatsen. De uiting moet in ons voorstel altijd al gedaan zijn. Kwalificaties of meningen over iets of iemand zijn sowieso geen openbare ordeverstoringen."

Update

Michon-Derkzen heeft het concept-wetsvoorstel via Internetconsultatie.nl gepresenteerd. "Het wetsvoorstel richt zich tot individuele plaatsers en herplaatsers en niet tot hostingdiensten, communicatiediensten of internetaanbieders. Het wetsvoorstel voorziet in een verwijderingsbevelsbevoegdheid voor de burgemeester die hij kan inzetten wanneer een persoon een online uiting heeft geplaatst waardoor de openbare orde wordt verstoord of waardoor de ernstige vrees bestaat voor het ontstaan daarvan. Het enkele ‘liken’ van een bericht valt hier niet onder, het opnieuw plaatsen (bijvoorbeeld retweeten) van een uiting waardoor de openbare orde wordt verstoord of waardoor de ernstige vrees bestaat voor het ontstaan daarvan wel", staat in de consultatie. Met de bevoegdheid kan de burgemeester de plaatser een bevel geven om het bericht te verwijderen. Het publiek kan tot 18 mei op het voorstel reageren.