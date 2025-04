Tinder maakt identiteitsverificatie ook beschikbaar in Nederland

Tinder gaat een optie waardoor gebruikers hun identiteit kunnen laten controleren ook in Nederland beschikbaar maken, zo heeft datingplatform via LinkedIn aangekondigd. "ID- en Fotoverificatie is een optioneel proces waarmee je kunt laten zien dat de foto op je identiteitsbewijs en ten minste één van je profielfoto's overeenkomen en beide van jou zijn. Als je geverifieerd bent, krijg je een nieuw vinkje op je profiel om mensen te laten zien dat je het ID- en Fotoverificatieproces hebt afgerond", zo laat het platform weten.

Voor de fotoverificatie moeten gebruikers een videoselfie maken waarin hun gezicht wordt gescand. Tinder zegt "gezichtsgeometriegegevens" te bewaren voor de levensduur van het account. Daarnaast worden twee screenshots van de videoselfie bewaard. Bij de identiteitscontrole controleert Tinder een foto van een door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs. Daarbij wordt gecontroleerd of de foto op het identiteitsbewijs overeenkomt met het gezicht van de videoselfie van de Fotoverificatie en ten minste één profielfoto.

Tinder controleert ook of de geboortedatum en leeftijd op het identiteitsbewijs ouder is dan 18 jaar en overeenkomt met de informatie op het profiel. Als de informatie niet overeenkomt, wordt de datum op het profiel bijgewerkt met behulp van de informatie van het geüploade identiteitsbewijs. Tinder zegt een aangepaste foto van het identiteitsbewijs te bewaren gedurende de levensduur van het account. "We bewaren ook de naam op het identiteitsbewijs voor de levensduur van het account met het oog op controle en bevestiging van de verificatie." ID- en Fotoverificatie is al voor gebruikers in Australië, Brazilië, Nieuw-Zeeland, de VS en het VK beschikbaar. Naast de Nederland komt de optie binnenkort ook beschikbaar in Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje.