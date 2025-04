Rijk krijgt eigen soevereine overheidscloud voor gevoelige gegevens

De overheid krijgt een eigen soevereine cloud als alternatief voor public clouddiensten waarin gevoelige gegevens kunnen worden opgeslagen, zo heeft staatssecretaris Zsolt Szabó voor Digitalisering aan de Tweede Kamer laten weten. De bewindsman reageerde op drie door de Tweede Kamer aangenomen moties. Eén van de moties verzocht de regering om als doelstelling te hanteren dat de continuïteit van de Nederlandse digitale overheid niet rechtstreeks afhankelijk is van partijen vanuit de Verenigde Staten, en deze door te vertalen in het departementale beleid.

"De Verenigde Staten is en blijft op veel dossiers een belangrijke bondgenoot, niet op de laatste plaats voor onze welvaart en veiligheid", reageert de staatssecretaris. "Nederland zet zich er daarom voor in dat we als EU blijven samenwerken en optrekken met de VS, maar tegelijkertijd moeten we wel meer zelf verantwoordelijkheid nemen en ook eensgezind optrekken als EU als het onze kernbelangen betreft."

Szabó voegt toe dat hij het met de motie eens is dat een te grote afhankelijkheid van één of een enkele marktpartij ongewenst is. "In de afweging welke data we in eigen beheer verwerken en wat in de public cloud moeten risicovolle strategische afhankelijkheden én marktconcentraties worden meegewogen." De staatssecretaris merkt op dat deze afweging wordt meegenomen in de aanscherping van het Rijksbrede cloudbeleid, maar ook in de beleidskaders voor digitale autonomie en soevereiniteit van de overheid, en in de IT-sourcingstrategie Rijk.

Szabó besluit zijn antwoord met de aankondiging dat hij zich deze kabinetsperiode inzet voor het realiseren van een soevereine overheidscloud als alternatief voor public clouddiensten. "Dit wordt onderdeel van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie (NDS), die dit voorjaar wordt gepubliceerd. Deze voorziening moet de kloof overbruggen voor digitale dienstverlening waarvoor het gebruik van public cloud onwenselijk is, bijvoorbeeld vanwege de gevoeligheid van gegevens of wanneer ongewenste afhankelijkheden vermeden moeten worden."