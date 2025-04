Minister: geen zeggenschap over digitale sloten studentenwoningen

Minister Keijzer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft geen zeggenschap over het gebruik van digitale sloten bij studentenwoningen, zo heeft ze laten weten op Kamervragen. Ook zijn er geen overzichten van woningen of woongebouwen in Nederland waar digitale sleutels zijn vereist voor het betreden of waar het betreden of verlaten digitaal wordt geregistreerd.

Volt-Kamerlid Koekkoek besloot Keijzer om opheldering te vragen naar aanleiding van het plan om studentenwoningen in Enschede van digitale sloten te voorzien die alleen door middel van een smartphone-app zijn te bedienen en registreren wanneer het slot wordt vergrendeld en ontgrendeld. Eerder stemde de gemeenteraad van Enschede tegen het plan.

De minister merkt op dat ze geen zeggenschap heeft over de inzet van technologieën door private organisaties, zoals woningcorporaties. "Vanzelfsprekend geldt ook voor private organisaties dat zij zich bij de inzet van digitale technologieën moeten houden aan de geldende wet- en regelgeving." Keijzer voegt toe dat bij het gebruik van digitale sloten het voornamelijk gaat over de verwerking van persoonsgegevens, waarop de AVG van toepassing is. "Het is echter niet aan het kabinet om onderzoek te doen of in voorkomende gevallen de privacywetgeving wordt geschonden."