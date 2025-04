Nijmeegse afvalverwerker mag 'slimme camera's' gebruiken voor zwerfafval

De Nijmeegse afvalverwerker Dar mag twee vuilniswagens voorzien van 'slimme camera's' om zwerfafval op straat te detecteren, zo heeft het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen bepaald en in een brief aan de gemeenteraad laten weten. De "AI- technologie" waar de camera's gebruik van maken zou moeten zorgen voor het effectief en efficiënter kunnen detecteren van zwerfafval.

Het college legde het verzoek van Dar voor aan de externe adviescommissie digitale ethiek, die positief oordeelde. Beelden die de camera's maken worden niet opgeslagen of verstuurd, alleen de plek van het afval wordt geregistreerd, zo laat Omroep Gelderland weten. De commissie vindt dat burgers wel moeten weten dat de vuilniswagens zijn voorzien van camera's. Ook moet via een website worden uitgelegd wat het systeem precies doet.

De looptijd van de proef is één jaar en zal daarna worden geëvalueerd. "Tijdens de evaluatie zal de inzet van de technologie getoetst worden aan de doelstellingen zoals geformuleerd in het projectvoorstel. Op basis van de evaluatie komen we gezamenlijk tot een vervolgaanpak. Afhankelijk van de inhoud van het vervolg, zal er opnieuw een advies nodig zijn van de externe adviescommissie digitale ethiek en een besluit van ons College", aldus het college in een brief aan Dar.

"We zijn blij met het besluit om mee te doen aan de pilot met slimme camera’s op onze wagens. We verwachten hiermee de kwaliteit van ons werk verder te kunnen verbeteren", zo laat de afvalverwerker in een reactie tegenover Omroep Gelderland weten. Wanneer de proef precies begint is nog niet bekend.