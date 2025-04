Gegevens 216.000 klanten Samsung Duitsland gestolen bij extern bedrijf

De gegevens van 216.000 klanten van Samsung Duitsland zijn gestolen bij een extern bedrijf. Het gaat om e-mailadressen, namen, adresgegevens, aankopen, trackingnummers en supporttickets. De data werd buitgemaakt bij een extern bedrijf dat Samsung Duitsland inschakelt voor het verbeteren van de dienstverlening. Een medewerker van dit externe bedrijf zou vier jaar geleden met malware zijn besmet, waarna zijn inloggegevens werden gestolen.

Met het oude wachtwoord konden criminelen nog steeds op het systeem inloggen en gegevens van Samsung-klanten buitmaken. Die werden vervolgens gratis op internet aangeboden. Vorige maand werd al over het datalek bericht, maar de gegevens zijn nu aan datalekzoekmachine Have I Been Pwned toegevoegd. Via de zoekmachine kunnen mensen kijken of hun e-mailadres in een bekend datalek voorkomt. Van de 216.000 gestolen e-mailadressen was 49 procent al via een ander datalek bij de zoekmachine bekend.