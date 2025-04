AP waarschuwt organisaties om te stoppen met misleidende cookiebanners

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) waarschuwt deze week vijftig organisaties om misleidende cookiebanners op hun websites te verwijderen of aan te passen. Het gaat onder andere om webwinkels, mediabedrijven en verzekeraars. Ondernemen de organisaties binnen drie maanden geen actie, dan zegt de AP een onderzoek te zullen starten wat kan leiden tot een boete.

De privacytoezichthouder is van plan om jaarlijks vijfhonderd organisaties voor foutieve cookiebanners te waarschuwen. "Met trackingcookies en andere volgsoftware die websites gebruiken, verzamelen ze grote hoeveelheden data over hun bezoekers. Alsof iemand je door de winkelstraat volgt en opschrijft wat je allemaal koopt, je naar huis volgt, door de ramen gluurt en ook meteen even noteert met wie je getrouwd bent en hoe je kinderen heten", zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen. "Dat klinkt apart, maar online gebeurt dit aan de lopende band, zónder dat organisaties daar op een nette manier toestemming voor vragen."

In de waarschuwingsbrief geeft de AP aan wat er misleidend is aan de cookiebanner van de betreffende organisatie. Bijvoorbeeld dat de website al cookies plaatst voordat de bezoeker toestemming heeft gegeven. Of dat in de cookiebanner de toestemming voor tracking cookies al is aangevinkt. Of dat bezoekers pas bij de ‘weigerknop’ komen als ze doorklikken naar een volgend venster.

De AVG verplicht dat het accepteren van cookies even eenvoudig moet zijn als het weigeren daarvan. De AP monitort constant tienduizend Nederlandse websites en selecteert daaruit organisaties die waarschijnlijk de wet overtreden met hun cookiebanner. De namen van de nu aangeschreven organisaties zijn niet bekendgemaakt.