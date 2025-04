CBS: meer Nederlanders vorig jaar slachtoffer van online criminaliteit

Meer Nederlanders zijn vorig jaar het slachtoffer van online criminaliteit geworden dan in 2022, zo stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van eigen onderzoek onder ruim 33.000 personen. Tijdens het vorige onderzoek in 2022 liet 14,8 procent van de deelnemers nog weten slachtoffer te zijn geworden. Vorig jaar bedroeg dat 15,7 procent.

Onder online criminaliteit verstaat het CBS een breed scala aan delicten, van aankoopfraude en phishing tot online pesten, online bedreiging en shamesexting. Online oplichting en fraude komen het meest voor. Het gaat dan vooral om aankoopfraude. Bij aankoopfraude worden online gekochte producten of diensten niet geleverd terwijl ze wel betaald zijn. 7,2 procent van de deelnemers gaf aan hier slachtoffer van te zijn geworden, tegenover 5,6 procent in 2022.

Online bedreiging en intimidatie staan in het CBS-overzicht op de tweede plek. Het gaat dan om bedreiging, pesten, stalken en shamesexting. Vorig jaar werd 4,1 procent van de deelnemers aan het onderzoek hier slachtoffer van, een zelfde percentage als in 4,1 procent. De meeste slachtoffers hadden te maken met online bedreiging.

Een andere vorm van online criminaliteit waar mensen volgens het CBS relatief vaak slachtoffer van worden is 'hacken'. Onder 'hacken' verstaat het CBS dat iemand met kwade bedoelingen en zonder toestemming inbreekt op een apparaat, zoals een computer of tablet, of een account, zoals een e-mail- of bankaccount. Het aantal mensen dat hier vorig jaar slachtoffer van werd daalde ten opzichte van 2022. In 2022 was 4,6 procent van de deelnemers slachtoffer van 'hacken', vorig jaar daalde dat naar 3,9 procent. Meer mensen zijn slachtoffer van een inbraak op een account dan op een apparaat.

Van de slachtoffers van online criminaliteit deed 18 procent melding bij de politie. 45 procent deed dit bij een andere instantie of persoon. Een groot deel van de meldingen van online criminaliteit bij de politie resulteerde in een aangifte (16 procent deed aangifte). De meest genoemde reden om het voorval niet bij de politie te melden of geen aangifte te doen is dat men er niet aan heeft gedacht of het niet zo belangrijk vond, gevolgd door dat men denkt dat het niet helpt.