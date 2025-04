Onderwijsinspectie: weinig aandacht voor digitale geletterdheid op scholen

Digitale geletterdheid is belangrijk om aan de samenleving deel te nemen, maar krijgt weinig aandacht op scholen, en leerlingen scoren slecht op dit onderdeel, zo stelt de Onderwijsinspectie in de Staat van het Onderwijs 2025. Daarin worden trends en ontwikkelingen in het onderwijs besproken. In het rapport wijst de Onderwijsinspectie naar internationaal onderzoek waaruit blijkt dat Nederlandse leerlingen niet heel digitaal geletterd zijn.

Zo behalen leerlingen uit leerjaar 2 in het voortgezet onderwijs voor computer- en informatiegeletterdheid gemiddeld een niveau dat overeenkomt met niveau 1. Niveau 2 wordt echter gezien als het basisniveau om effectief deel te kunnen nemen aan een digitale maatschappij, aldus de Onderwijsinspectie. "De Nederlandse leerlingen beheersen gemiddeld slechts de (elementaire) vaardigheden om met computers om te gaan en om digitale informatie te kunnen opzoeken, beoordelen en produceren."

Leerkrachten en schoolleiders vinden volgens de Onderwijsinspectie digitale geletterdheid belangrijk. "Desondanks implementeerde bijna de helft van de scholen hun visie nog niet of nauwelijks in schoolbeleid of concrete activiteiten. Dit beeld geldt ook voor het voortgezet onderwijs: schoolleiders daar vinden het aanleren van digitale geletterdheid belangrijk voor de onderwijsresultaten. Maar ook in het voortgezet onderwijs wordt er in de klas volgens leraren en leerlingen relatief weinig aandacht besteed aan digitale geletterdheid. Nederland wijkt met de geringe aandacht voor digitale geletterdheid negatief af van andere landen", aldus het rapport

"Ondanks al het harde werken van iedereen in het onderwijs gaat het op veel scholen nog niet goed genoeg. Daarom werken we aan een herstelplan en gaan we keihard door met het bestrijden van het lerarentekort en het verbeteren van lezen, schrijven, rekenen, burgerschap en digitale geletterdheid", stelt staatssecretaris Mariëlle Paul van Onderwijs in een reactie op het rapport.