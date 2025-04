ABN Amro mag voor mobiel bankieren app Android versie 10 verplichten

ABN Amro mag voor het gebruik van de eigen bank-app Android versie 10 verplicht stellen en hoeft geen support voor Android 9 te bieden, zo heeft het financiële klachteninstituut Kifid bepaald in een zaak die door een klant met Android versie 9 was aangespannen. De smartphone van de klant kan niet naar Android 10 upgraden, waardoor hij de bank-app niet meer kan gebruiken.

De klant beschikt niet over een computer, waardoor internetbankieren volgens hem geen alternatief is. Doordat hij niet naar Android 10 kan upgraden vindt de klant dat hij door ABN Amro wordt gedwongen een nieuwe smartphone aan te schaffen. De klant is het daarmee niet eens en vorderde bij het Kifid dat de bank weer ondersteuning van Android 9 toevoegt.

Het Kifid stelt dat de bank een zekere vrijheid heeft om te bepalen onder welke voorwaarden zij haar app aanbiedt. De vrijheid van de bank is wel begrensd: het gebruik maken van die vrijheid mag namelijk niet onaanvaardbaar zijn naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid. ABN Amro stelt dat het gebruik van Androidversies lager dan Android 10 beveiligingsrisico's met zich meebrengt. Zo ontvangt Android 9 al twee jaar geen beveiligingsupdates meer.

De klant is het niet eens met de door de bank aangevoerde veiligheidsrisico’s. Zo zijn er andere banken die wél oudere besturingssystemen accepteren voor hun mobiel bankieren app. Verder geeft hij aan dat zijn betaalrekening gekoppeld is aan zijn PayPal-account en dat hij via de betaalapp van PayPal, die wél op Android 9 werkt, gewoon betalingen kan doen. Dat hij op deze manier “via een achterdeur” binnen kan komen bij de bank haalt volgens hem het veiligheidsargument van de bank onderuit. Als het beleid consequent zou worden toegepast, zouden betalingen naar PayPal ook onmogelijk moeten zijn.

Het Kifid stelt de klant in het ongelijk (pdf). Dat andere banken Android 9 (nog) wel accepteren betekent niet dat er helemaal geen veiligheidsrisico’s aan kleven. Wat betreft het argument van de “achterdeur” merkt het klachteninstituut op dat het feit dat de bank betalingen via de (op Android 9 functionerende) app van PayPal mogelijk maakt, niet wil zeggen dat de bank geen strengere systeemeisen mag stellen aan haar eigen app.

Verder meldt het Kifid dat er alternatieven zijn voor het gebruik van de bankieren app. Zo werkt internetbankieren ook via een browser op de smartphone. "In deze zaak speelt het praktische probleem dat de consument geen computer heeft en dat er ook geen bankkantoor is in zijn woonplaats waar hij langs zou kunnen komen om daar gebruik te maken van een computer. Internetbankieren is echter ook mogelijk op de webbrowser van een smartphone."

Het Kifid voegt toe dat voor internetbankieren via de smartphone wel de e.dentifier nodig is en de klant dat een omslachtig en achterhaald systeem vindt. Het klachteninstituut overweegt dat internetbankieren op de smartphone wellicht geen ideaal alternatief is voor de app, maar dat dit niet wegneemt dat er dus wel een alternatief is waar de klant gebruik van kan maken. "Gelet op dit alles vindt de commissie het niet onaanvaardbaar dat de bank besturingssysteem Android 10 of hoger vereist voor de App. De vordering van de consument wordt daarom afgewezen", luidt het oordeel.