Max Schrems vreest slechtere AVG-handhaving door EU-voorstel

De bekende privacyactivist Max Schrems vreest dat een Europees voorstel tot slechtere handhaving van de AVG zal leiden en heeft via zijn stichting noyb nu een publieke waarschuwing afgegeven. Een van de grootste problemen met de AVG is volgens Schrems de handhaving ervan. Dit wordt mede veroorzaakt door het proces om als Europeaan een privacyklacht tegen een organisatie in een ander Europees land in te dienen. Bij dit proces is de privacytoezichthouder in het land van de klager betrokken, alsmede de privacytoezichthouder in het land van de betreffende organisatie.

Volgens Schrems raken in dit proces privacyklachten kwijt, duurt het jaren voordat er een beslissing volgt en zijn er nagenoeg geen mogelijkheden om op te treden tegen privacytoezichthouders die niets doen. Eind vorig jaar kwam de Europese Commissie met 'procedurele regels' om dit proces te verbeteren. De onderhandelingen over dit voorstel tussen de Europese Commissie, het Europees Parlement en de EU-lidstaten hebben volgens Schrems geleid tot een 'wetgevende puinhoop' die de procedures waarschijnlijk complexer en trager zal maken, alsmede gevoeliger voor juridische stappen. "De huidige aanpak lijkt het alleen maar erger te maken."

"Deze verordening had een gamechanger kunnen zijn voor het uitoefenen van de fundamentele rechten van mensen. In plaats daarvan lijkt het duizenden uren van al overwerkte autoriteiten te verspillen, door verschillende zinloze en veel te complexe procedurele stappen voor te schrijven, wat neerkomt op miljoenen in belastinggeld", aldus Schrems. "Tegelijkertijd zullen procedures langer duren en voor burgers en bedrijven complexer zijn. Handhaving van de AVG-rechten van normale mensen zal nog lastiger te bereiken zijn. Bedrijven zullen met meer juridische onzekerheid te maken krijgen en hogere juridische kosten voor aanvullend papierwerk en noodzakelijke bezwaarschriften."

Volgens Schrems heeft de Europese Commissie voor een aanpak gekozen waarbij het ervan uitging dat privacytoezichthouders alles weten. "In plaats van de partijen te horen, zoals gebruikelijk is in alle EU-lidstaten, voorzag de Europese Commissie dat partijen alleen aan het einde van het onderzoek via een 'voorlopige beslissing' worden gehoord. De rechten van partijen zouden dan ook zeer beperkt zijn." De privacyactivist voegt toe dat deze aanpak voor een groot aantal onnauwkeurige beslissingen zorgt, omdat bedrijven het beste weten hoe hun systemen werken en klagers het beste weten wat het probleem is. Schrems wil via de vandaag afgegeven waarschuwing duidelijk maken dat het voorstel drastisch moet worden aangepast.