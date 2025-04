Politie haalt gepubliceerde Woo-documenten wegens datalek offline

De politie heeft alle documenten die het de afgelopen veertien jaar onder de Wet open overheid (Woo), en diens voorganger Wet openbaarheid van bestuur (Wob), op politie.nl publiceerde wegens een datalek offline gehaald. De documenten bleken privacygevoelige te bevatten, zoals namen van politiemedewerkers. Dat meldt Follow The Money (FTM). Via de Woo kunnen bijvoorbeeld journalisten of burgers informatie bij de overheid opvragen

"In december 2024 constateerden we dat enkele Woo-documenten op politie.nl niet goed waren gelakt", aldus een politiewoordvoerder tegenover FTM. "De stukken waren wel gelakt, maar door ze te openen in Word, was alle informatie zichtbaar." Het gaat om 'verkeersdocumenten', die onder andere informatie bevatten over ijkrapporten van flitscamera’s en snelheidscontroles. "Soms bevatten deze documenten namen of andere gegevens van politiemensen", zo laat de woordvoerder verder weten.

De documenten werden na te zijn gecontroleerd door de politie weer teruggeplaatst. In de metadata van sommige Woo-documenten werd echter weer privacygevoelige informatie aangetroffen, waarop alle documenten offline zijn gehaald. "Pas als we honderd procent zeker zijn dat álle Woo-documenten volledig zijn gelakt, worden ze teruggeplaatst. Wanneer dat het geval is, is nu nog niet in te schatten", legt de woordvoerder uit. De politie heeft het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld.