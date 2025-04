De overheidscampagne 'Laat je niet interneppen' had nauwelijks succes. Dat blijkt uit onderzoek dat het ministerie van Justitie en Veiligheid naar de campagne liet uitvoeren. Het aantal mensen dat het contact met een mogelijke telefonische oplichter verbreekt en/of het proces vertraagt is niet verder toegenomen. Ook is het aantal mensen dat bij twijfel een controlecheck doet gelijk gebleven.

Al verschillende jaren probeert de overheid burgers via de campagne te waarschuwen voor online fraude. "In 2023 hadden twee op de drie Nederlanders van 15 jaar en ouder te maken met e-mails of andere berichten van online criminelen. Eén op de tien werd daadwerkelijk slachtoffer van online oplichting", aldus de ministeries van Justitie en Veiligheid en Binnenlandse Zaken van wie de campagne is.

Via de campagne worden burgers opgeroepen om goed de afzender van online berichten te checken en bij twijfel weg te klikken. Ook worden de 'interneptechnieken' van online oplichters beschreven, zoals spoofing, misbruik maken van emoties, gebruik van tijdsdruk, doen alsof er een noodgeval is, aanbieden van buitenkansen, het persoonlijk maken en heel erg vriendelijk zijn.

Uit het onderzoek naar de effecten blijkt dat de campagne beter wordt herkend dan andere Rijksoverheidcampagnes zonder tv en radio. De campagne wordt ook beter gewaardeerd dan andere campagnes van de Rijksoverheid. "In vergelijking met andere campagnes wordt deze campagne als leuker ervaren", aldus de onderzoekers.

Als het gaat om mensen anders te laten handelen zijn de resultaten minder positief. Zo is het aantal mensen dat bij twijfel een controlecheck doet gelijk gebleven. Daarnaast is het aantal mensen dat het contact met een mogelijke telefonische oplichter verbreekt en/of het proces vertraagt niet verder toegenomen. De onderzoekers merken op dat er dan ook een lage herinnering zichtbaar is en de bewustwording op verschillende aspecten ook niet door de campagne is toegenomen.

Om ook de bewustwording en houding van mensen te veranderen doen de onderzoekers verschillende aanbevelingen. Zo stellen ze dat de urgentie voor mensen om te handelen en dat het hen ook kan overkomen eerst moet toenemen. Daarnaast zien mensen wel de ernst, maar niet het risico. "Het is belangrijk om mensen bewust te maken van zowel de ernst als het risico om slachtoffer te worden", aldus de onderzoekers (pdf).