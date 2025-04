Autoriteit Persoonsgegevens vraagt burger om ervaringen met 'emotie-AI'

De Autoriteit Persoonsgegevens doet onderzoek naar het gebruik van 'emotie-AI' in de samenleving en heeft nu burgers gevraagd naar hun ervaringen hiermee. 'Emotie-AI' probeert op basis van biometrische gegevens, zoals gezichtsuitdrukking, toonhoogte van de stem, transpireren of hartritme, iemands emotionele toestand te beoordelen. Bijvoorbeeld of iemand verdrietig of blij is.

De AP zoekt nu naar mensen die persoonlijke ervaring hebben opgedaan met 'emotie-AI'. Bijvoorbeeld omdat apparaten voor privégebruik emotieherkenning toepassen, of dat emotie-AI werd ingezet tijdens klantcontact met een organisatie. "De ervaringen en input worden gebruikt om een beeld te vormen van het gebruik en de risico’s van de technologie in de praktijk", aldus de privacytoezichthouder. Resultaten zullen voor de Rapportage AI- & Algoritmerisico’s Nederland (RAN) worden verwerkt.

Elk half jaar publiceert de Autoriteit Persoonsgegevens de Rapportage AI- & Algoritmerisico’s Nederland. Het rapport is mede gebaseerd op analyses van de AP, informatie uit het eigen toezichtsnetwerk en gesprekken met experts. Het doel van de RAN is om de risico’s en de effecten van de ontwikkeling en inzet van algoritmes in kaart te brengen. "Met de RAN proberen we een zo goed mogelijk beeld te schetsen. En voorstellen te doen voor maatregelen en beleid om risico’s tegen te gaan."