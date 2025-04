Kamer wil met spoed onderzoek naar beveiliging vitale infrastructuur

De Tweede Kamer heeft deze week een motie aangenomen waarin de regering wordt opgeroepen om met spoed onderzoek uit te voeren naar verstrekkende beveiligingsmaatregelen voor de vitale infrastructuur. Een dag eerder had minister Madlener van Infrastructuur en Waterstaat de motie als overbodig beoordeeld. De PVV was uiteindelijk de enige partij die tegen de motie stemde.

De motie volgde op onderzoek dat stelde dat 'slimme' elektrische voertuigen een risico zijn op het gebied van spionage en sabotage. Volgens CDA-Kamerlid Boswijk die de motie indiende heeft bijvoorbeeld de VS om deze reden een verbod aangekondigd op het gebruik van Russische en Chinese hardware en software in alle in de VS verkochte voertuigen. Het Kamerlid stelt ook dat China intern het gebruik van bepaalde voertuigen strenger is gaan reguleren.

Boswijk wil dat de regering met spoed vervolgonderzoek laat doen naar de vraag welke verstrekkende beveiligingsmaatregelen genomen moeten worden rond bijvoorbeeld de vitale infrastructuur. Volgens Madlener is de regering al een vervolgonderzoek gestart waar ook elementen van de motie in zijn meegenomen. De bewindsman beoordeelde de motie daarom als overbodig.

De motie verzoekt de regering ook om voor de zomer van dit jaar met de uitkomsten te komen, maar dat is volgens de minister 'vanwege de complexiteit van het vraagstuk' onhaalbaar. "Mocht de motie toch in stemming worden gebracht, dan moet de motie op die grond ontraden worden", liet hij een dag eerder weten. Madlener besluit zijn appreciatie over de motie dat de Tweede Kamer eind dit jaar verder over het onderwerp wordt geïnformeerd.