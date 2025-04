Asus waarschuwt voor kritieke AiCloud-kwetsbaarheid in wifi-routers

Asus waarschuwt voor een kritieke AiCloud-kwetsbaarheid die in verschillende wifi-routers aanwezig is en heeft firmware-updates uitgebracht om het probleem te verhelpen. Via AiCloud kunnen gebruikers vanaf het internet lokale bestanden benaderen op apparaten die met de Asus-router zijn verbonden. Een beveiligingslek in AiCloud zorgt ervoor dat een aanvaller, door het versturen van een speciaal geprepareerd request, bepaalde functies op het apparaat kan uitvoeren.

De impact van de kwetsbaarheid (CVE-2025-2492) is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.2. Asus roept gebruikers op om hun router te updaten en adviseert tevens verschillende wachtwoorden voor het wifi-netwerk en de adminpagina in te stellen. Gebruikers die niet kunnen updaten of waarvan de router end-of-life is krijgen het advies AiCloud uit te schakelen, alsmede andere services, zoals remote access vanaf het WAN, port forwarding, DDNS, de vpn-server, DMZ, port triggering en FTP.