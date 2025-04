Adyen: ddos-aanvallen verstoorden verwerken van betalingen bij klanten

Betalingsverwerker Adyen is gisterenavond getroffen door meerdere ddos-aanvallen, wat gevolgen had voor het verwerken van betalingen van klanten, zo meldt het bedrijf op de eigen statuspagina. De eerste aanval begon rond 19.00 uur en raakte de 'prestaties van één of meerdere diensten in Europa', aldus de omschrijving. Volgens Adyen kregen klanten die met EU-endpoints probeerden te verbinden te maken met foutmeldingen en langere reactietijden. De betalingsverwerker meldde ook 'ernstig gedegradeerde' prestaties bij het verwerken van betalingen.

Zo'n veertig minuten later was het verwerken van betalingen volledig hersteld, aldus de statuspagina. Rond 20.30 stelde Adyen dat het incident was opgelost. Een kwartier later werd echter een nieuw ddos-aanval gemeld. Deze aanval raakte het verwerken van betalingen, maar ook toegang tot de 'customer area', onboarding services, de transfer API en 'Issuing'. Niet veel later werd 'Checkout shopper' uitgeschakeld, wat weer gevolgen had voor het verwerken van alternatieve betalingen. Rond 3.30 uur vanochtend kwam Adyen met de laatste update en stelde dat de situatie was verholpen.